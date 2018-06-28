Сотрудники полиции помогли привести девушку в чувство, а затем ими было принято решение незамедлительно доставить ее в ближайшую поликлинику...

Сотрудники отдельной роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО г. Москвы оказали помощь беременной девушке, которая потеряла на улице сознание, и доставили ее в медицинское учреждение.Во время несения службы на улице Гурьянова автоинспекторы Павел Гладченко, Виктор Симаров и Янис Дунаевский обратили внимание на девушку, которая потеряла сознание на остановке общественного транспорта. С ней находилась ее мать в крайне взволнованном состоянии. Женщина пояснила, что ее дочь находится на 12-й неделе беременности, и ей внезапно стало плохо. Сотрудники полиции помогли привести девушку в чувство, дали воды, затем ими было принято решение незамедлительно доставить ее в ближайшую поликлинику.Учитывая самочувствие беременной и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции посадили ее вместе с матерью в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.От госпитализации девушка отказалась. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Женщины от всей души поблагодарили сотрудников полиции за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, внимание, быстрое реагирование и высокий профессионализм.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18