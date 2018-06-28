Виктор Коваленко пригласил юных корреспондентов в свой кабинет. Вооружившись диктофоном, ручкой и блокнотом, дети задавали самые неожиданные вопросы...

Дебют журналистов первого в России Пресс-центра Юных инспекторов движения состоялся в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Свое первое интервью они взяли у начальника Госавтоинспекции.Виктор Коваленко пригласил юных корреспондентов в свой кабинет. За чашкой чая состоялось знакомство Юных инспекторов движения с героем эксклюзивного интервью. Вооружившись диктофоном, ручкой и блокнотом, дети задавали самые неожиданные вопросы.Начальник столичной ГИБДД рассказал об особенностях дорожно-патрульной службы и методах решения сложных ситуаций на проезжей части с учетом применения новых технологий. Виктор Коваленко наглядно продемонстрировал, как с помощью специальной программы он может удаленно контролировать ситуацию на дорогах Москвы с планшетного компьютера.Один из начинающих журналистов поинтересовался, как Виктор Васильевич относится к движению ЮИД, на что руководитель ГИБДД Москвы дал однозначный положительный ответ, ведь он и сам состоял в школьном Отряде юных инспекторов, стремился всегда и во всем быть первым и лучшим, чего пожелал и самим гостям.Юные интервьюеры подготовили вопросы заранее и даже взяли с собой подсказки, однако рабочая обстановка быстро перешла в дружескую и ребята начали импровизировать. Начальник столичной Госавтоинспекции поведал немало интересных историй, связанных с многолетней службой. Генерал-майор полиции с теплом вспомнил годы, когда пришел в ГАИ. Он рассказал о своем служебном пути и отметил, что всегда нужно сохранять человеческие качества и благородство, также важно не стоять на месте и постоянно развивать себя как личность, только так возможно достичь высоких результатов в работе.С каждой новой историей о жизни и службе у ребят возникало все больше оригинальных вопросов к собеседнику, на которые они получили развернутые исчерпывающие ответы.В завершение интервью Виктор Коваленко вручил юидовцам стильные ежедневники с символикой ведомства, которые пригодятся корреспондентам в профессиональной деятельности. Дети, в свою очередь, поблагодарили начальника ГИБДД Москвы за интересную и содержательную беседу и пообещали выпустить в свет качественный журналистский продукт, который заинтересует широкую аудиторию.Далее будущие профессионалы погрузились в атмосферу истории создания и становления службы. Начальник Отдела пропаганды Управления ГИБДД г. Москвы майор полиции Любовь Высоцкая провела экскурсию в классе истории ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Дети узнали много интересных фактов, рассмотрели уникальные экспонаты, которые Госавтоинспекция бережно хранит, начиная с далекого 1936-го года, когда служба только начала формироваться. Комната первого начальника НКВД, воссозданная до мельчайших деталей, водительские удостоверения первых лиц и известных артистов эпохи СССР, вещи и оружие сотрудников, которые принимали активное участие в боевых действиях в тяжелые времена Великой Отечественной войны и другие экспонаты, вызывающие восторг посетителей экспозиции. Особую гордость у ребят вызвал стенд ЮИД, который занимает отдельное место на выставке.Ситуационный центр не оставил равнодушным никого. Уникальный по своему оснащению комплекс, откуда сотрудники Госавтоинспекции при помощи более чем двухсот тысяч видеокамер контролируют обстановку на дорогах мегаполиса и оперативно реагируют на происшествия и нарушения. Также на большом экране детям показали, что происходит в их родной школе в режиме онлайн.В конце встречи юным помощникам были вручены полезные подарки и им пожелали успехов в избранной стезе.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81