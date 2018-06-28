Начальник регионального управления Росгвардии задержан. Алфия Мокшина подозревается в получении взяток. По версии следствия, Мокшина закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных, но за это требовала с них денег. По словам представителя следственного комитета, речь не идет миллионах. Некоторые СМИ даже указывают конкретную сумму - 40 тысяч рублей.

Начальник регионального управления Росгвардии задержан. Алфия Мокшина подозревается в получении взяток. По версии следствия, Мокшина закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных, но за это требовала с них денег. По словам представителя следственного комитета, речь не идет миллионах. Некоторые СМИ даже указывают конкретную сумму - 40 тысяч рублей. Но следователи дать более детальную информацию пока не могут. Известно лишь, что в мае 2018 года полковник полиции через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег.Из официального пресс-релиза СКР по Владимирской области: Следователем СК России проведены обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.Алфия Мокшина была назначена на должность начальника управления Росгвардии по Владимирской области в октябре 2016 года. До этого занимала пост заместителя руководителя вневедомственной охраны одного из районов Подмосковья. Известно так же, что полковник полиции увлекается живописью. А буквально в начале этой недели в Росгвардии проходили соревнования для журналистов. Тогда полковник Мокшина обещала, что с прессой будут работать в таком формате и в будущем.Алфия Мокшина, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области (25.06.2018): Чтобы вы на своей шкуре, образно говоря, почувствовали, какая ответственность лежит на сотрудниках и военнослужащих Росгвардии, какими ответственными задачами они занимаются, что значит заниматься охраной общественного порядка, какие могут быть ситуации внештатные, на которые они должны быть готовы.