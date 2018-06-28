Смертоносный вирус полиомиелита, оказывается, может быть полезным. Ученым удалось его модифицировать для лечения опухолей мозга.

Смертоносный вирус полиомиелита, оказывается, может бытьполезным. Ученым удалось его модифицировать для лечения опухолей мозга.Новое средство, испытанное учеными, значительно повысиловыживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головногомозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 18-20месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, оставались живы втечение трех лет.В своем обычном виде полиовирус вызывает тяжелое исмертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы.Генетики модифицировали этого убийцу, и полученный препарат вводилинепосредственно в мозг каждого пациента через катетер. Такой метод провоцировалповышенный иммунный ответ организма и вызывал гибель раковых клеток. В результатевремя, за которое умерла половина из 61 пациентов в опытной группе составила 12,5месяца – тогда как в контрольной группе этот показатель составил 11,3 месяца.Некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением:они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большемколичестве пациентов, прежде чем лечение будет одобрено. Специалисты отмечают,что в испытании вместо фактической контрольной группы использовалисьисторические данные – так что их сравнение с группой испытуемых не являетсяоптимальным статистическим методом.Термин "рак мозга" в отношении глиобластомы несовсем верен. Так медики обычно называют карциномы, которые развиваются изэпителиальной ткани различных органов. А глиобластома возникает из-занеконтролируемого деления глии – вспомогательных клеток, окружающих нервнуюткань, пишет издание Science Alert.