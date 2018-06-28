Смертоносный вирус полиомиелита, оказывается, может быть
полезным. Ученым удалось его модифицировать для лечения опухолей мозга.
Смертоносный вирус полиомиелита, оказывается, может быть
полезным. Ученым удалось его модифицировать для лечения опухолей мозга.
Новое средство, испытанное учеными, значительно повысило
выживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головного
мозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 18-20
месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, оставались живы в
течение трех лет.
В своем обычном виде полиовирус вызывает тяжелое и
смертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы.
Генетики модифицировали этого убийцу, и полученный препарат вводили
непосредственно в мозг каждого пациента через катетер. Такой метод провоцировал
повышенный иммунный ответ организма и вызывал гибель раковых клеток. В результате
время, за которое умерла половина из 61 пациентов в опытной группе составила 12,5
месяца – тогда как в контрольной группе этот показатель составил 11,3 месяца.
Некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением:
они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем
количестве пациентов, прежде чем лечение будет одобрено. Специалисты отмечают,
что в испытании вместо фактической контрольной группы использовались
исторические данные – так что их сравнение с группой испытуемых не является
оптимальным статистическим методом.
Термин "рак мозга" в отношении глиобластомы не
совсем верен. Так медики обычно называют карциномы, которые развиваются из
эпителиальной ткани различных органов. А глиобластома возникает из-за
неконтролируемого деления глии – вспомогательных клеток, окружающих нервную
ткань, пишет издание Science Alert.