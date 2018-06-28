Подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Кошелева продолжается. Пока бывший руководитель областной налоговой службы находится под домашним арестом. Была ли возможна коррупционная составляющая в системе, которую выстроил Кошелев? На эту тему мы проводили уже не одно собственное журналистское расследование. Очередные интересные детали о взаимодействии руководителей различных подразделений регионального ФНС в годы управления Кошелева узнаете в следующем материале.

Подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела в отношении Сергея Кошелева продолжается. Пока бывший руководитель областной налоговой службы находится под домашним арестом. Была ли возможна коррупционная составляющая в системе, которую выстроил Кошелев? На эту тему мы проводили уже не одно собственное журналистское расследование. Очередные интересные детали о взаимодействии руководителей различных подразделений регионального ФНС в годы управления Кошелева узнаете в следующем материале.Следователи задержали Сергея Кошелева зимой этого года. Бывшего руководителя региональной налоговой подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В январе вынесли меру пресечения – домашний арест. По решению суда подозреваемому запретили выход в интернет и телефонные разговоры. Помимо этого семейное гнёздышко, точнее дом стоимостью около 15 миллионов в коттеджном посёлке в Суздальском районе, была вынуждена покинуть супруга Кошелева – Екатерина. Она является действующим сотрудником налоговой и могла повлиять на объективность расследования. В июне нашему герою продлили домашний арест до 9 августа, но сделали послабление. Следователи не возражают, чтобы супруги Кошелевы вновь жили вместе.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР (05.06.18): Следствие уже отработало практически всех свидетелей по делу, изучена и проанализирована документация изъятая ранее. По сути, сегодня следствие может говорить о том, что совместное проживание с супругой, которая продолжает работать в налоговой службе, никоим образом не отразится на объективности дальнейшего расследования.Работа Екатерины Кошелевой в региональной налоговой – отдельная история. До поры до времени она трудилась заместителем руководителя отдела в одной из межрайонных инспекций. Теперь возглавляет контрольный отдел в самом управлении. Неплохое повышение? Причём случилось оно в последние дни работы мужа начальником областной налоговой системы. Кто повысил Екатерину Кошелеву: её супруг или пришедший после него ВРИО Майоров? Никто из этих трёх людей так и не сознался.Сергей Кошелев, экс-руководитель УФНС России по Владимирской области (11.05.17): Я уходя, не я переводил её, решение было принято исполняющим обязанности, приказ подписывал не я.Максим Майоров, врио руководителя УФНС России по Владимирской области (апрель 2017-июль 2017) (май 2017):- Человек уходит и оставляет после себя свою жену руководителем одного из основных отделов наводит на мысль определённую, нас по крайней мере. Вас это не смущает?- Если есть мысли и это хорошо. Мысли есть. Без комментариев.Екатерина Кошелева, начальник контрольного отдела УФНС России по Владимирской области (май 2017):- Почему вы у меня такой информации интересуетесь?- Вас же назначили.- Я, к сожалению не компетентное лицо, которое должно давать такие комментарии. Ищите, кто прокомментирует. Я не буду ничего комментировать.- Такого приказа не было?- Был.- За подписью вашего супруга?- Я больше комментировать ничего не буду.А теперь внимание! По некоторым данным, трудовой контракт с Екатериной Кошелевой, заключён бессрочно. И это одно из распоряжений её супруга на посту руководителя. Проводился ли конкурс на замещения этой должности, или хватило одного приказа вышестоящего руководства, об этом мы можем только догадываться.Выписка из Федерального закона О государственной гражданской службе Российской Федерации: Продвижение по службе во всех случаях оформляется приказом руководителя, имеющего право присвоения квалификационного разряда, назначения на соответствующую должность, с указанием основания. Продвижение по службе, увеличение денежного содержания отражается в личном деле, которое ведется кадровым подразделением.Руководство областной налоговой, в период управления Кошелева, а это 4,5 года, буквально обросло родственными и дружественными связями. Наш герой покинул пост руководителя весной 17 года. Это место с приставкой И.О занял его заместитель, Максим Майоров. Правда, всего на несколько месяцев. Летом у региональных фискалов вновь поменялся начальник. На полгода руководителем стал Александр Комаров. Так вот, по нашей информации, Комаров учился с Кошелевым в одной школе, а после в Юрьев-Польском финансово-экономическом колледже.В конце 2017-ого возглавила фискальную систему региона Людмила Корытина. Она также как и Сергей Кошелев, родом из Юрьев-Польского и, как говорят коллеги, уже долгое время является для Кошелева надёжной опорой.Идём дальше: два заместителя Людмилы Корытиной, всё тот же Максим Майоров, что был И.О. и Светлана Закирова. Так вот Закирова, судя по биографии на сайте налоговой, является однокурсницей Кошелева, они в один год окончили юрьев-польский финансовый колледж, а потом и ВлГУ, делайте выводы. А вот и доказательства того, что все руководство областной налоговой и бывшего их начальника связывают не только рабочие отношения. Вот, например, фотографии с семейного праздника Светланы Закировой. Здесь и Корытина, и Майоров, и семья Кошелевых. Дружбе этой, судя по всему, не один год. Вот что писали зрители в сети после наших предыдущих публикаций о Сергее Кошелеве и его команде.КОММЕНТАРИИ с САЙТА www.6tv.ru:- Глубже копать надо. Ведь Кошелев племянник Корытиной. А Корытина с Терещенко (начальник МИФНС №12) родные сестры:))). Семейный бизнес ....- А Вы знаете? А ведь и у Майорова жена заместитель начальника инспекции)))- Можно только тихонько позавидовать.А теперь давайте обратимся к фигуре Сергея Кириллова. Это главный кадровик региональной фискальной системы. Непосредственно он курирует и контролирует все должностные передвижения сотрудников. А как известно, кадровые назначения, особенно в госструктуре, являются ключевыми факторами работы ведомства. Если сопоставить даты, становится понятно: двигаться по карьерной лестнице Кириллов начал в тот момент, когда у руля областной налоговой встал Кошелев. До его прихода он занимал пост зам.начальника отдела ковровской межрайонной инспекции. С приходом к власти Кошелева был назначен начальником этого отдела, а затем и руководителем отдела кадров управления! Опять же эти должности конкурсные, но были ли конкуренты у Кириллова или же всё решил один человек? Кстати, Кириллов, так же как и Кошелев родился в Юрьев-Польском и является выпускником Юрьев-Польского финансово-экономического колледжа, и, по нашей информации, он связан с экс-руководителем областной налоговой родственными связями. Так что имея такого человека в системе Сергей Александрович наверняка не переживал за своё ближайшее рабочее окружение. Так же как и за то, что все подписанные им кадровые приказы будут беспрекословно выполняться. Не трудно догадаться, что все члены команды Кошелева не бедствуют. Судя по декларациям, их доходы составляют по несколько миллионов в год. У всех есть в собственности участки и дома с квартирами, и это только по официальным данным! Более того некоторые не стесняются выставлять своё богатство в публичное пространство. Вот, например, фотография со страницы заместителя руководителя Светланы Закировой. Ну что тут скажешь?.. Александр Комаров в 2015 году, а в это время занимал должность руководителя именно Кошелев, купил маленький дом площадью всего 17 квадратных метров. Вместе с ним приобрёл почти два гектара земли, кадастровой стоимостью на сегодня - более 3 миллионов рублей. Спустя несколько лет на этом участке уже стоит коттедж. Рядом баня. По словам соседей, они его называют "Сашка", налоговик и дальше собирается отстраиваться. Однако пока работы встали.Сосед А.Комарова (январь 2018г.): Сашка, что говорил, у него деньги кончились. Он, конечно, чиновник высокий, у него хорошая зарплата, он в налоговой инспекции, но последний раз когда я его видел сказал, что деньги кончились. Вот как деньги появятся, будет опять строиться.По нашей информации рост благосостояния областных налоговых начальников пришёлся на 2014-15 годы, тогда когда Кошелев твёрдо встал на ноги в руководящей должности.Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: Что же касается жены Сергея Кошелева, то ходят слухи, что супруги в ближайшее время могут развестись. Почему? Ответ простой. Ведь если экс руководителя всё-таки признают виновным в получении взятки, то его супруга вряд ли продолжит работу в налоговой системе.Официально такого закона нет, однако есть внутренние правила. Оставлять её в фискальной системе или нет, по всей вероятности этот вопрос будет решаться на комиссии в налоговом органе. Получается, если Сергея Кошелева признают виновным, то вся система, которую он выстраивал и в руководство которой во время его управления входили только свои да наши, может рухнуть.