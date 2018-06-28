Ежегодно в России образуется 4 миллиарда тонн отходов. Свалки занимают 4 миллиона гектаров территории страны, а вывезенные туда токсичные вещества угрожают жизни миллионов россиян.

Ежегодно в России образуется 4 миллиарда тонн отходов.Свалки занимают 4 миллиона гектаров территории страны, а вывезенные тудатоксичные вещества угрожают жизни миллионов россиян.Более 200 тонн мусора приходится на каждого жителя страны. Натерритории России скопилось свыше 39 миллиардов тонн отходов, и к этой горе ежегодноприбавляется еще четыре миллиарда."Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 миллионагектаров территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тысячгектаров", – сообщил на совещании в Иркутске первый заместительгенпрокурора Александр Буксман.По данным заместителя генпрокурора, содержащиеся наполигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 миллионовчеловек. Кроме того, лишь 40% жителей страны пользуются чистой водой, и только11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.Свыше 250 тысяч нарушений, связанных с утилизацией мусора,выявлено благодаря прокурорским проверкам. В суды направлено 22 тысячи исков наобщую сумму в 3,5 миллиарда рублей, возбуждено 135 уголовных дел, сообщилБуксман. Ликвидировано свыше 10 тысяч незаконных свалок, 87 из которых находилисьв заповедниках и национальных парках.Как отметил на совещании генпрокурор России Юрий Чайка, главнаяпричина в том, что не во всех регионах утверждены целевые программы пообращению с отходами. В то время как эти программы предусматривают экономическоестимулирование предприятий по переработке вторичных ресурсов – что должноповысить заинтересованность хозяйственников.В России сегодня перерабатывается и используется вторично только9% твердых отходов – несмотря на то, что более половины мусора – металл ибумага. При этом за последние 15 лет объем твердых коммунальных отходов вРоссии увеличился вдвое, пишут "Известия".