Ежегодно в России образуется 4 миллиарда тонн отходов.
Свалки занимают 4 миллиона гектаров территории страны, а вывезенные туда
токсичные вещества угрожают жизни миллионов россиян.
Ежегодно в России образуется 4 миллиарда тонн отходов.
Свалки занимают 4 миллиона гектаров территории страны, а вывезенные туда
токсичные вещества угрожают жизни миллионов россиян.
Более 200 тонн мусора приходится на каждого жителя страны. На
территории России скопилось свыше 39 миллиардов тонн отходов, и к этой горе ежегодно
прибавляется еще четыре миллиарда.
"Полигоны твердых бытовых отходов и свалки занимают 4 миллиона
гектаров территории России, и ежегодно их площадь возрастает на 300 тысяч
гектаров", – сообщил на совещании в Иркутске первый заместитель
генпрокурора Александр Буксман.
По данным заместителя генпрокурора, содержащиеся на
полигонах и свалках токсичные вещества угрожают жизни и здоровью более 17 миллионов
человек. Кроме того, лишь 40% жителей страны пользуются чистой водой, и только
11% стоков сбрасывают в водоемы очищенную воду.
Свыше 250 тысяч нарушений, связанных с утилизацией мусора,
выявлено благодаря прокурорским проверкам. В суды направлено 22 тысячи исков на
общую сумму в 3,5 миллиарда рублей, возбуждено 135 уголовных дел, сообщил
Буксман. Ликвидировано свыше 10 тысяч незаконных свалок, 87 из которых находились
в заповедниках и национальных парках.
Как отметил на совещании генпрокурор России Юрий Чайка, главная
причина в том, что не во всех регионах утверждены целевые программы по
обращению с отходами. В то время как эти программы предусматривают экономическое
стимулирование предприятий по переработке вторичных ресурсов – что должно
повысить заинтересованность хозяйственников.
В России сегодня перерабатывается и используется вторично только
9% твердых отходов – несмотря на то, что более половины мусора – металл и
бумага. При этом за последние 15 лет объем твердых коммунальных отходов в
России увеличился вдвое, пишут "Известия".