Спрос на свадебные наряды в России за год значительно вырос.
При этом выяснилось, что башкирские невесты – самые стройные, а сибирские -
самые упитанные.
Спрос на свадебные наряды в России за год значительно вырос.
При этом выяснилось, что башкирские невесты – самые стройные, а сибирские -
самые упитанные.
Исследование предпочтений россиян провел сервис бесплатных
объявлений Avito. По его данным, спрос на свадебные платья возрос за год почти
на 29%. Первенство принадлежит Волгограду, где зафиксирован настоящий свадебный
бум – тут интерес к нарядам для главного торжества в жизни подскочил сразу на
90%.
Немного отстают по количеству свадеб от Волгограда столица
Башкирии Уфа с приростом в 50% и Москва (+42%). Во всех городах-лидерах
рейтинга самый популярный размер платьев – S (42-44), его ищут около 40% невест. Чуть полнее девушки на
выданье в Ростове-на-Дону: почти 35% из них выбирают "эмку" (44-46).
Башкирские невесты – самые стройные: расхожий размер тут XS (40-42) и S. Спрос на большие размеры -
такие, как XXL и выше -
в Уфе едва превышает полтора процента. Ростов-на-Дону, хотя в целом и показал
более высокие результаты по части пышности женских форм, все же отметился стабильностью:
за 46 размер перешагнули лишь чуть более одного процента девушек.
Ну а тем рыцарям, которые мечтают о прекрасной половине с
пышными формами, следует отправиться на поиски счастья в Сибирь. Самый большой
спрос на размер XXL был отмечен в Новосибирске и Тюмени (2,6%). А в Омске
большой популярностью пользуются платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) – и тот
же XXL (свыше 50-го). Хотя
можно съездить и в Воронеж – он тоже затесался в тройку лидеров по числу
упитанных невест, пишет Life.ru.