Спрос на свадебные наряды в России за год значительно вырос. При этом выяснилось, что башкирские невесты – самые стройные, а сибирские - самые упитанные.

Спрос на свадебные наряды в России за год значительно вырос.При этом выяснилось, что башкирские невесты – самые стройные, а сибирские -самые упитанные.Исследование предпочтений россиян провел сервис бесплатныхобъявлений Avito. По его данным, спрос на свадебные платья возрос за год почтина 29%. Первенство принадлежит Волгограду, где зафиксирован настоящий свадебныйбум – тут интерес к нарядам для главного торжества в жизни подскочил сразу на90%.Немного отстают по количеству свадеб от Волгограда столицаБашкирии Уфа с приростом в 50% и Москва (+42%). Во всех городах-лидерахрейтинга самый популярный размер платьев – S (42-44), его ищут около 40% невест. Чуть полнее девушки навыданье в Ростове-на-Дону: почти 35% из них выбирают "эмку" (44-46).Башкирские невесты – самые стройные: расхожий размер тут XS (40-42) и S. Спрос на большие размеры -такие, как XXL и выше -в Уфе едва превышает полтора процента. Ростов-на-Дону, хотя в целом и показалболее высокие результаты по части пышности женских форм, все же отметился стабильностью:за 46 размер перешагнули лишь чуть более одного процента девушек.Ну а тем рыцарям, которые мечтают о прекрасной половине спышными формами, следует отправиться на поиски счастья в Сибирь. Самый большойспрос на размер XXL был отмечен в Новосибирске и Тюмени (2,6%). А в Омскебольшой популярностью пользуются платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) – и тотже XXL (свыше 50-го). Хотяможно съездить и в Воронеж – он тоже затесался в тройку лидеров по числуупитанных невест, пишет Life.ru.