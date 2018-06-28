Семнадцать картин, достойных быть представленными на премию Оскар, насчитали американские кинокритики. Пока на звание лучшего фильма претендуют фильмы Тебя никогда здесь не было и Черная пантера.

Семнадцать картин, достойных быть представленными на премию"Оскар", насчитали американские кинокритики. Пока на звание лучшегофильма претендуют фильмы "Тебя никогда здесь не было" и "Чернаяпантера".Американские кинокритики из издания Variety уже сейчасначали беспокоиться о том, кто же поборется за "Оскар" в будущемгоду. Составленный ими перечень включил картины, которые вышли в прокат с 1января по 30 июня 2018 года.На звание "Лучший режиссер", по мнениюкинокритиков, претендует Хлоя Чжао ("Наездник"). Упомянуты и другиепретенденты на эту премию: Райан Куглер за "Черную Пантеру", АриАстер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь небыло" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".Главная роль в картине "Первая реформаторскаяцерковь", считают эксперты, делает главным кандидатом на "Лучшегоактера" Итана Хоука. В числе претендентов – Хоакин Феникс ("Тебяникогда здесь не было"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик"), БрэйдиЖандро ("Наездник") и Бен Фостер ("Не оставляй следов").В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделилиТони Коллетт, "Реинкарнация". Претендентами названы Эмили Блант("Тихое место"), Лесли Манн ("Секса не будет!!!"), ОливияКук ("Чистокровные") и Вера Фармига ("Границы")."Лучшим актером второго плана" эксперты назвалиМайкла Б. Джордана, "Черная Пантера", а в номинации "Лучшая актрисавторого плана" отмечена Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Средипретендентов на эти звания – Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), ХьюГрант ("Приключения Паддингтона 2"), Летишиа Райт ("ЧернаяПантера") и Томасин МакКензи ("Не оставляй следов")."Лучшим фильмом", по мнению экспертов издания,достойна стать картина "Тебя никогда здесь не было". В числепретендентов назвали фильмы "Первая реформаторская церковь" с ИтаномХоуком в роли священника, "Черная Пантера", ковбойскую драму "Наездник" и фильмужасов "Реинкарнация". Эксперты напоминают, что впереди – осень, наэкраны выйдет немало картин, так что список вполне может измениться.