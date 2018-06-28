Семнадцать картин, достойных быть представленными на премию
Оскар, насчитали американские кинокритики. Пока на звание лучшего
фильма претендуют фильмы Тебя никогда здесь не было и Черная
пантера.
Семнадцать картин, достойных быть представленными на премию
"Оскар", насчитали американские кинокритики. Пока на звание лучшего
фильма претендуют фильмы "Тебя никогда здесь не было" и "Черная
пантера".
Американские кинокритики из издания Variety уже сейчас
начали беспокоиться о том, кто же поборется за "Оскар" в будущем
году. Составленный ими перечень включил картины, которые вышли в прокат с 1
января по 30 июня 2018 года.
На звание "Лучший режиссер", по мнению
кинокритиков, претендует Хлоя Чжао ("Наездник"). Упомянуты и другие
претенденты на эту премию: Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари
Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не
было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".
Главная роль в картине "Первая реформаторская
церковь", считают эксперты, делает главным кандидатом на "Лучшего
актера" Итана Хоука. В числе претендентов – Хоакин Феникс ("Тебя
никогда здесь не было"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик"), Брэйди
Жандро ("Наездник") и Бен Фостер ("Не оставляй следов").
В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделили
Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претендентами названы Эмили Блант
("Тихое место"), Лесли Манн ("Секса не будет!!!"), Оливия
Кук ("Чистокровные") и Вера Фармига ("Границы").
"Лучшим актером второго плана" эксперты назвали
Майкла Б. Джордана, "Черная Пантера", а в номинации "Лучшая актриса
второго плана" отмечена Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Среди
претендентов на эти звания – Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью
Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Летишиа Райт ("Черная
Пантера") и Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").
"Лучшим фильмом", по мнению экспертов издания,
достойна стать картина "Тебя никогда здесь не было". В числе
претендентов назвали фильмы "Первая реформаторская церковь" с Итаном
Хоуком в роли священника, "Черная Пантера", ковбойскую драму "Наездник" и фильм
ужасов "Реинкарнация". Эксперты напоминают, что впереди – осень, на
экраны выйдет немало картин, так что список вполне может измениться.