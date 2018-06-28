Главные тренер сборных Бразилии и Сербии определись со стартовыми составами на заключительный матч группового этапа чемпионата мира в России. Тренер бразильцев Тите включил в список из 11 нападающего Неймара.

Главные тренер сборных Бразилии и Сербии определись со стартовыми составами на заключительный матч группового этапа чемпионата мира в России. Тренер бразильцев Тите включил в список из 11 нападающего Неймара.Кроме него с первых минут на поле выйдут: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Каземиро, Габриэль Жезус, Филиппе Коутиньо, Марсело, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.В основной состав сербов неожиданно не попал защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович. Без него стартовый список сербской команды выглядит следующим образом: Владимир Стойкович, Антонио Рукавина, Никола Миленкович, Милош Велькович, Александар Коларов, Душан Тадич, Неманья Матич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Адем Ляйич, Александар Митрович.