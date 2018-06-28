На немецком фрегате Саксония вспыхнул пожар. Одна из зенитных ракет SM-2 застряла в шахте и сгорела. Боевая часть не взорвалась, система пожаротушения отработала штатно, поэтому никто из моряков не пострадал.

На немецком фрегате "Саксония" вспыхнул пожар. Одна из зенитных ракет SM-2 застряла в шахте и сгорела. Боевая часть не взорвалась, система пожаротушения отработала штатно, поэтому никто из моряков не пострадал, сообщает издание Naval Times.Инцидент произошел еще 21 июня у берегов Норвегии, где "Саксония" проводила противовоздушные учения вместе с другим фрегатом ВМС Германии "Любек". Однако видео пожара появилось только сегодня.Сейчас специалисты выясняют причины аварии ракеты. Тем более что она прошла проверку перед учениями и была признана полностью исправной.SM-2 – это американская зенитная ракета. Максимальная дальность ее полета – около 166 километров, предельная высота поражения цели – 19 километров.Фрегаты класса "Саксония" – многоцелевые боевые корабли. Оснащенные как системами ПВО вроде SM-2 или RIM-116, так и противокорабельными ракетами Harpoon. Кроме того, фрегат вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, 27-миллиметровой зенитной пушкой и торпедами.Водоизмещение фрегатов "Саксония" – чуть меньше 6 тысяч тонн, длина – 143 метра, а ширина 17 метров. Максимальная скорость корабля – 53 километра в час.