В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. В эпоху цифровизации звучит, в принципе, в духе. Но в таком деле нужно уж до конца разобраться, какие подводные камни могут скрываться при таком современном подходе. Это ж паспорт! Кто предложил, и что не учел?

В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. В эпоху цифровизации звучит, в принципе, в духе. Но в таком деле нужно уж до конца разобраться, какие подводные камни могут скрываться при таком современном подходе. Это ж паспорт! Кто предложил, и что не учел?11 цифр мобильного телефона вместо серии и номера паспорта: высока вероятность, что сим-карта с привязанным к ней номером вскоре войдет в список универсальных идентификаторов, позволяющих верифицировать человек дистанционно. По мнению инициаторов внесения поправок, в закон о связи, создание новой системы предоставляет пользователям дополнительные возможности. Например, проведение финансовых сделок или крупных платежей удаленно, без присутствия в офисе и с паспортом."Дистанционная идентификация, в том числе по номеру телефону позволит такие сделки между гражданами проводить без ограничения дистанции, — говорит директор департамента по развитию и планированию Сколково Сергей Израилит. — Не сомневаемся: в один прекрасный день и трудовые договора заключать, например, живя в одном городе, позволит заключать сделки купли продажи, заключать лицензионные сделки".Внедрение подобных технологий невероятно важно для развития цифровой экономики. И в первую очередь, по мнению экспертов, нововведение будет полезно бизнесу, в частности его малому и среднему сегменту. Но и обычные физлица так же получат преференции.План следующий: человек единожды приходит в специально созданную для этих целей структуру с паспортом и вносит себя в реестр, куда также будут внесены данные и о других документах пользователя. Получается один почти что мульти-паспорт вместо десятков разных бумажек. Забывать дома будет просто нечего."Таких случаев не будет, когда у вас с собой всегда идентификатор, и даже чрезвычайных каких-то экстренных ситуациях вы сможете воспользоваться тем же телефоном, чтобы вам эту услугу оказали, — рассуждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. -Очевидно, что такую идентификацию, такой документ, такое приложение телефонное, должны готовить государственные органы, миграционная служба, МВД, ну и должна быть сертификация по безопасности, то есть ФСБ тоже должно свою работу провести".В теории, если закон примут, телефона будет достаточно не только, чтобы заключать сделки, совершать покупки, и брать кредиты в банке, но и чтобы путешествовать на поездах и самолетах и даже обслуживаться в поликлиниках или больницах. На практике – открытыми в данной инициативе, пока еще остаются вопросы юридические и безопасности. О них — Сергей Иванов, руководитель подразделения информационной безопасности IT-интегратора: "Должны быть жесткий учет, кто это будет делать? Это будет делать оператор? Сотрудники оператора связи? Сильно сомневаюсь, что они смогут обеспечить должны уровень безопасности, что нужно делать, если человек хочет отказаться от этой возможности, к кому он должен обратиться, чтобы заблокировать сим – непонятно! Что нужно сделать, чтобы как вы справедливо сказали выполнить некоторую операцию, оформить кредит без паспорта? Нужно использовать пин-код. Пин-код в данном случае является обязательным, это совершенно однозначно".Уже сегодня без наличия паспорта купить сим-карту официально в офисе оператора невозможно, поэтому связь между номером телефона и его владельцем нередко используется в современном мире. В той же банковской сфере, например, при совершении онлайн покупок. На данный момент ответов на вопрос, как оградить себя от случаев заключения сделок или переводов денежных средств, когда телефон-идентификатор попадает в руки других людей — нет. Именно поэтому рабочая группа все еще готовит полноценную концепцию законопроекта. Лишь следующим этапом станет разработка самого документа.