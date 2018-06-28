Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, которая
взбудоражила поклонников Аллы Пугачевой: у певицы появился новый сын. Как
оказалось этой новости сто лет в обед.
Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, которая
взбудоражила поклонников Аллы Пугачевой: у певицы появился "новый" сын. Как
оказалось этой новости сто лет в обед.
Сообщается, что у юмориста Максима Галкина и Примадонны радостное
пополнение. Якобы Пугачева только-только взяла под опеку мальчика, родители
которого злоупотребляют наркотиками.
Отец малыша – племянник певицы Влад Пугачев – отдал своего сына на
воспитание артистке, так как из-за пагубного пристрастия стал инвалидом, а его
супруга попала в больницу с передозировкой. Алла Борисовна приняла ребенка в своем доме, однако сообщила
родителям, что забирает мальчика на время, но если нерадивые мама и папа не образумятся, то потеряют
сына навсегда, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой
на информационный портал "Узнайвсе.ру".
Отметим, что российская пресса уже писала об этом в 2014 году. Видимо что-то пошло не так и эта новость всплыла снова и вызвала
настоящую панику среди доверчивых россиян.
Как писали Dni.Ru в 2016 году семейная драма в семье Пугачевой
завершилась благополучно. Примадонна оплатила племяннику лечение в Израиле. На
Святой Земле мужчина провел год. Влада, который четыре года был парализован,
поставили на ноги. Ему сделали сложную операцию на ахилловых сухожилиях.
Сначала он передвигался в инвалидном кресле, затем – с помощью ходунков и
костылей. Пугачев развелся с нерадивой матерью малыша и принялся искать работу.
Тогда сообщалось, что в конце июня 2016 года мальчик должен вернуться к отцу.