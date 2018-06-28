Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, которая взбудоражила поклонников Аллы Пугачевой: у певицы появился новый сын. Как оказалось этой новости сто лет в обед.

Сегодня, 28 июня, в ведущих СМИ появилась информация, котораявзбудоражила поклонников Аллы Пугачевой: у певицы появился "новый" сын. Какоказалось этой новости сто лет в обед.Сообщается, что у юмориста Максима Галкина и Примадонны радостноепополнение. Якобы Пугачева только-только взяла под опеку мальчика, родителикоторого злоупотребляют наркотиками.Отец малыша – племянник певицы Влад Пугачев – отдал своего сына навоспитание артистке, так как из-за пагубного пристрастия стал инвалидом, а егосупруга попала в больницу с передозировкой. Алла Борисовна приняла ребенка в своем доме, однако сообщилародителям, что забирает мальчика на время, но если нерадивые мама и папа не образумятся, то потеряютсына навсегда, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкойна информационный портал "Узнайвсе.ру".Отметим, что российская пресса уже писала об этом в 2014 году. Видимо что-то пошло не так и эта новость всплыла снова и вызваланастоящую панику среди доверчивых россиян.Как писали Dni.Ru в 2016 году семейная драма в семье Пугачевойзавершилась благополучно. Примадонна оплатила племяннику лечение в Израиле. НаСвятой Земле мужчина провел год. Влада, который четыре года был парализован,поставили на ноги. Ему сделали сложную операцию на ахилловых сухожилиях.Сначала он передвигался в инвалидном кресле, затем – с помощью ходунков икостылей. Пугачев развелся с нерадивой матерью малыша и принялся искать работу.Тогда сообщалось, что в конце июня 2016 года мальчик должен вернуться к отцу.