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<a href="http://33live.ru/novosti/28-06-2018-nuzhno-li-voditelyam-nosit-svetootrazhayushhie-zhilety-otvet-verxovnogo-suda-rf.html" target="_blank">Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!</a> - Попытка признать недействительной норму, обязывающую водителей при выходе из машины в темное время суток надевать светоотражающие жилеты, окончилась ничем. Верховный Суд встал на сторону МВД и ГИБДД, утверждавших, что норма направлена на повышение безопасности.