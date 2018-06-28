В Сети появился трейлер хоррор-фильма о жестоком религиозном культе и мести Мэнди. Его обнародовала на YouTube киностудия RLJE.

Сети появился трейлер хоррор-фильма о жестоком религиозном культе и мести "Мэнди". Егообнародовала на YouTube киностудия RLJE.Картина режиссера Паноса Косматоса выходитв российский прокат 27 сентября. Помимо главного героя, роль которого исполняетНиколас Кейдж, в ленте снялись Андреа Райсборо,Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк идругие.По сюжету, брутальный герой борется с представителямисекты, похитившими его супругу и расправившимися с ней. В ролике окровавленныйКейдж размахивает огромным топором и рубит своих обидчиков, как капусту. Критикиуже назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.