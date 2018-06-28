В
Сети появился трейлер хоррор-фильма о жестоком религиозном культе и мести Мэнди. Его
обнародовала на YouTube киностудия RLJE.
В
Сети появился трейлер хоррор-фильма о жестоком религиозном культе и мести "Мэнди". Его
обнародовала на YouTube киностудия RLJE.
Картина режиссера Паноса Косматоса выходит
в российский прокат 27 сентября. Помимо главного героя, роль которого исполняет
Николас Кейдж, в ленте снялись Андреа Райсборо,
Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк и
другие.
По сюжету брутальный герой борется с представителями
секты, похитившими его супругу и расправившимися с ней. В ролике окровавленный
Кейдж размахивает огромным топором и рубит обидчиков, словно капусту. Критики
уже назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.