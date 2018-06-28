Вопросы развития арктического региона и сохранения его природы в последние годы обсуждаются на самом высоком уровне в нашей стране и во всем мире. В России внимание на проблемах освоения Арктики заостряли высшие государственные деятели, включая президента Владимира Путина. В то же время, с сожалением приходится констатировать, что эта тема не имеет должного резонанса в обществе. В том числе, потому что россияне получают недостаточно информации о происходящем в данной сфере. Ответственны за это в том числе и СМИ, которые нередко называют четвертой властью. Исправить ситуацию должен созданный недавно Арктический клуб, цель которого – привлечь внимание к вопросам использования арктических территорий.

Вопросы развития арктического региона и сохранения его природы в последние годы обсуждаются на самом высоком уровне в нашей стране и во всем мире. В России внимание на проблемах освоения Арктики заостряли высшие государственные деятели, включая президента Владимира Путина. В то же время, с сожалением приходится констатировать, что эта тема не имеет должного резонанса в обществе. В том числе, потому что россияне получают недостаточно информации о происходящем в данной сфере. Ответственны за это в том числе и СМИ, которые нередко называют четвертой властью. Исправить ситуацию должен созданный недавно Арктический клуб, цель которого – привлечь внимание к вопросам использования арктических территорий.Развитие Арктики на рубеже XX – XXI веков сталоодним из приоритетов политики России. Наша страна вновь стала активно воплощатьв жизнь арктические программы. Как отмечал президент Владимир Путин, этотрегион будет обеспечивать будущее нашей страны, возможности которой будутприрастать арктическими территориями. "Мы не занимались ею (Арктикой –Прим. ред.) не потому, что это было неважно, а потому, что не могли, – сказалроссийский лидер. – Теперь возможность появилась".Одновременно с интенсификацией процесса развития арктическогорегиона стал актуальным вопрос информационного сопровождения этого процесса.Очевидно, что в настоящее время познания сограждан о российской активности насеверных территориях весьма скудны. В то же время, как отметил председатель Союзажурналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, "Арктика – это буквально концентратроссийских достижений". А незнание об этом не позволяет соотечественникамв полной мере осознавать, "какое великое у России будущее".Донести информацию о том, как происходит развитиеарктических территорий и успехах России в этом деле до каждого жителя страны вызвалсянедавно появившийся Арктический клуб. Инициатива его создания принадлежитВладимиру Соловьеву, который хочет, чтобы в рамках него представители власти обсуждалисамые важные вопросы исследования, освоения, использования и сохранения этогосеверного региона.По словам главы СЖР, одна из проблем Арктики – населенныепункты, оставленные людьми. "Стоят пустые, брошенные города: многоэтажныедома, магазины, рестораны, клубы и ни одного человека", – рассказал он,отметив, что несмотря на огромное количество проблем, регион развивается,например, увеличилась проводимость судов по северному морскому пути.Заместитель полпреда президента в Сибирском федеральномокруге Алексей Еремеев, в свою очередь, отметил, что сложно в целом переоценитьзначение Арктики для России. При этом, по его словам, журналистское сообществоуделяет мало внимания теме развития северных территорий. "В этом ключе инициативаСоюза журналистов России очень своевременна", – подчеркнул он.Мнение федерального чиновника разделяет генеральный директор"Росатомфлота" Вячеслав Рукша, который также заявил, что проекты,реализуемые в Арктике, нуждаются в более активном освещении в СМИ. "Ясчитаю, у вас правильный подход", – сказал он, обращаясь к главе СЖР,добавив, что возглавляемая им компания готова к сотрудничеству с журналистами.Проблема того, что граждане мало получают информации поразвитию Арктического региона, действительно существует, подтвердил главасекретариата Союза журналистов России Денис Токарский. Но он уверен, что именноСЖР может помочь решить эту проблему. По его словам, одна из идей созданияАрктического клуба заключается в том, чтобы регулярно собирать мероприятия сучастием экспертов и представителей власти с тем, чтобы доносить достоверную инаиболее полную информацию до журналистов, которую они потом будут ретранслироватьсвоей аудитории.Одним из масштабных мероприятий для СМИ по теме развитияарктической зоны в этом году станет международный циркумполярный конгресс "Арктическиймедиамир". Он будет проходить в Салехарде с 9 по 11 декабря. Цельмероприятия – привлечь внимание общественности и средств массовой информации кучастию и освещению арктической повестки. В ходе конгресса будут работать трисекционных площадки, а по итогам дискуссий состоится общее пленарное заседание.Кроме того, приехавшие на конгресс смогут посетить несколько объектов,работающих в арктических условиях. Ожидается, что мероприятие соберет свышедвух сотен представителей журналистского сообщества из семи стран и восьмирегионов арктической зоны.