В ходе расширенного заседания Совета глав фракций ЕР, которое касалось предложений кабинета министров о совершенствовании пенсионной системы страны, было отмечено, что главной целью предлагаемых должно быть повышение качества жизни российских пенсионеров.

В ходе расширенного заседания Совета глав фракций "ЕР", которое касалось предложений кабинета министров о совершенствовании пенсионной системы страны, было отмечено, что главной целью предлагаемых должно быть повышение качества жизни российских пенсионеров.Российское правительство представило в ходе мероприятия детальнуюинформацию о реализации внесенного пакета поправок. Члены кабмина такжеответили на вопросы депутатского корпуса партии.Работа шла сразу на нескольких дискуссионных площадках,после чего перед участниками встречи выступил председатель партии, премьер ДмитрийМедведев. Он подчеркнул, что главная цель предлагаемых изменений заключается втом, чтобы жизнь людей на пенсии становиласьболее благополучной. Кроме того, важно, чтобы осуществлялось повышение пенсийтемпами выше уровня инфляционных.Глава правительства подчеркнул, что инициативы, выдвинутые входе дискуссий, следует обобщить и проработать совместно с правительством. Поего словам, это касается и сопутствующих мер, направленных на соцразвитие и заботуо здоровье россиян и стимулирование роста демографических показателей.В числе прочих мер, Медведев рапорядился выработать меры посодействию занятости граждан предпенсионного возраста. В том числе, по словампремьера, речь идет о повышении квалификации россиян предпенсионного возраста ивнедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданамитакой группы.По словам секретаря генсовета "Единой России" АндреяТурчака, опираясь на предложения регионов, "ЕР" разработает меры посовершенствованию пенсионной системы. Он заверил, что в партии понимают то, чтомежду первым и вторым чтением документа "наступает момент содержательногорассмотрения ряда предложений".Их, заявил Турчак, партия будет предлагать фракции "ЕдинойРоссии" в Госдуме. Он напомнил, что партия запустила широкое обсуждениепредставленного законопроекта в регионах, которое будет идти до конца июля."На всех трех площадках работали представителиПравительства: министры, заместители министров. Достаточно большое количествопредложений мы вынесли на пленарное заседание", – сказал глава фракции "ЕР",вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Предложения,которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя правительству,они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и какдополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу приобсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионнойсистемы", - сказал он.