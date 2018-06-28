Выставка продлится с 29 июня по 30 сентября

Выставка продлится с 29 июня по 30 сентябряВладимиро-Суздальский музей-заповедник и Елагиноостровский дворец-музей при участии Гусевского хрустального завода имени Мальцова впервые представят совместный выставочный проект «Современное стекло Гусь-Хрустального».«Современное стекло Гусь-Хрустального» – необычный выставочный проект. Впервые он объединяет уникальные экспонаты из собрания ВСМЗ, предметы из коллекции заводского музея, а также современные изделия Гусевского хрустального завода. Выставка дает представление о становлении и развитии самобытной школы художественного стекла, преемственности традиций производства, а также демонстрирует возможности современного предприятия.Владимиро-Суздальский музей-заповедник является обладателем крупнейшего собрания художественного стекла и насчитывает более 12 тысяч предметов. Обширная коллекция с действующей экспозицией «Музей хрусталя им. Мальцовых» располагаются в Гусь-Хрустальном - старейшем центре отечественного стеклоделия, в уникальном памятнике архитектуры и искусства рубежа XIX-XX вв. – Георгиевском соборе.Музей хрусталя и Гусевской хрустальный завод объединены не только именем Мальцовых – династией промышленников, положивших начало развитию русского стеклоделия на древней владимирской земле. Музей был создан на основе коллекции предметов образцовой кладовой завода, и сегодня является единственным хранителем материального и духовного наследия, созданного ни одним поколением мастеров легендарного предприятия.Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Елагиноостровский дворец-музей связывает многолетнее сотрудничество в области научной и образовательной деятельности. Традиционным становится новое направление совместной работы – обмен выставками.Выставка пройдет с 29 июня по 30 сентября 2018 г.