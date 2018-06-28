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<a href="http://33live.ru/novosti/28-06-2018-pikap-mercedes-benz-mozhet-poluchit-topovyj-dvigatel-v8.html" target="_blank">Пикап Mercedes-Benz может получить топовый двигатель V8</a> - Первое время после запуска Mercedes-Benz X-Class оснащался лишь четырехцилиндровыми моторами Nissan. Затем модель все же получила шестицилиндровый дизель от Mercedes-Benz, но, судя по всему, немцы не собираются останавливаться на достигнутом.