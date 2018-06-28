С ребятами из школы № 2 города Владимира встретился и пообщался на тему профилактики детского травматизма начальник оперативного отделения городского УМВД.

В период летних каникул сотрудники УМВД России по городу Владимиру посещают учебные заведения областного центра, в которых организованы лагеря дневного пребывания. Подобные встречи правоохранители проводят для того, чтобы пообщаться с ребятами на тему безопасного поведения на улице и в быту.25 июня текущего года во время встречи с учениками средней общеобразовательной школы № 2 города Владимира начальник оперативного отделения городского УМВД полковник полиции Олег Осокин обратился к юным школьникам с просьбой быть внимательными и осторожными. Полицейский поговорил с детьми о необходимости соблюдения правил при купании в водоемах и прогулках в лесу. Он акцентировал внимание на том, что разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, куда-либо идти с посторонними категорически нельзя.Полковник полиции напомнил юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения по маршруту «дом-школа-дом».Мальчишки и девчонки внимательно слушали сотрудника полиции, а после активно задавали интересующие их вопросы. В конце встречи школьники и учителя поблагодарили правоохранителя за полезную беседу.