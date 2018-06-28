Звезду фильмов для взрослых Рона Джереми обвинили в домогательствах. После его действий у поклонницы случился выкидыш.

Звезду фильмов для взрослых Рона Джеремиобвинили в домогательствах. После его действий у поклонницы случился выкидыш.Женщина попросилаартиста расписаться на своей груди. Затем началось то, чего она не ожидала и нехотела.Пострадавшая работала моделью на рекламном мероприятии одной израдиостанций 17 сентября 2017 года. По ее словам, Джереми напал на нее.Обвинительницауверяет, что мужчина схватил ее грудь под бюстгальтером. Кроме того, когда ониделали селфи, порноактер сжал ее ягодицы, целовал сзади в шею и имитировал половойакт через одежду. Более того, модель утверждает, что Джереми спросил ее о том,не побежали ли у нее мурашки, передает портал 9news.Женщина рассказала,что пыталась убежать, но актер не отпускал ее. По данным суда, после инцидента онапережила посттравматическое расстройство и выкидыш. Сам актера обвиненияотрицает.Напомним, ранее впорноиндустрии случился еще один криминальный инцидент. Актриса из фильмов длявзрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на компаниюBrazzers. В качестве причины она указал сексуальное насилие, которомуподверглась со стороны режиссера Тони Т. Девушка утверждает, что вовремя съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу, голове и груди и "вливали водув рот, заставляя захлебываться".