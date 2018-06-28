По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей. Портфель депозитов по итогам отчетного ..

По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей.Портфель депозитов по итогам отчетного периода достиг 2,6 трлн рублей, увеличившись на 216 млрд. Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 пп и по состоянию на 1 июня превысила 68%.«Высокий спрос на наши сберегательные продукты говорит о том, что вклады остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. Мы сохраняем агрессивные планы развития на текущий год: банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд рублей. Это почти в три раза быстрее рынка», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.