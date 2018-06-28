Андрей Дементьев написал стихи к более чем ста песням, среди которых Баллада о матери, Натали, Каскадеры, Отчий дом. Их исполняли самые большие звезды эстрады – Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, Лев Лещенко. Казалось бы, что артист достоин быть похороненным с почестями. Но у чиновников другое мнение.

Андрей Дементьев написал стихи к более чем ста песням, среди которых "Баллада о матери", "Натали", "Каскадеры", "Отчий дом". Их исполняли самые большие звезды эстрады – Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, Лев Лещенко. Казалось бы, что артист достоин быть похороненным с почестями. Но у чиновников другое мнение.У вдовы поэта Аллы Пугач от бессилия опускаются руки. Она находится в шоке и из-за смерти мужа, и из-за трудностей, с которыми неожиданно пришлось столкнуться. "Зал Чайковского, в котором состоится прощание, запретил вешать баннер с портретом Дементьева на фасаде. Директор сказал, что он не музыкант и не надо баннер. А то, что его песни все поют?", — возмущена Пугач. Она добавила, что хотела похоронить мужа на его родине в Твери, но вертолетная транспортировка тела оказалась невозможна. Сплошные преграды!Поэта можно было похоронить на Новокунцевском кладбище. Именно там, напротив могилы певца Евгения Мартынова., покоится скончавшийся 22 года назад сын Дементьева. Место рядом с сыном Деметьеву, как пишет обещал еще мэр Юрий Лужков, однако сейчас там находятся административные постройки. А престижном Новодевичьем погосте поэт не ходил лежать сам – мол, слишком казенное и официальное место.Словом, скандал с грядущими похоронами грандиозный. До конца не ясно, будут ли открывать гроб с покойным на панихиде, позволят ли выступить друзьям с прощальными речами, приедут ли первые лица страны. Для всего нужны согласования, разрешения, допуски...Напомним, легендарный поэт, почетный член Российской академии художеств скончался во вторник, 26 июня, в Москве на 90-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения от простуды.