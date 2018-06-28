В четверг, 28 июня, правительство России рассмотрит вопрос об учете данных по трудовой деятельности работников в электронном виде.

В четверг, 28 июня, правительство России рассмотрит вопрос об учете данных по трудовой деятельности работников в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба кабинета.Ранее министр труда Максим Топилин рассказал, что Министерство труда и социальной защиты РФ практически завершило подготовку первого пакета законопроектов по электронной трудовой книжке. Также идет подготовка проектов законов по электронному кадровому делопроизводству, передает РИА Новости.Топилин рассказал, что в электронную версию документа будут загружаться данные о страховом стаже, страховых взносах, о приеме на работу и об увольнении, о повышении квалификации.