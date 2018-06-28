Детскую площадку в одном из городов Индии захватил призрак. По крайней мере, в этом уверены любители паранормальных явлений. Свидетели засняли буйство привидения на видео.

Детскую площадку в одном из городов Индии захватил призрак.По крайней мере, в этом уверены любители паранормальных явлений. Свидетелизасняли буйство привидения на видео.На пустой детской площадке внезапно стали раскачиватьсякачели. Это заинтересовало оказавшегося поблизости автора ролика. Пока вторыекачели висели неподвижно, первые двигались, а затем начали бешено крутиться.Автор, хотя и был не один, предпочел быстрее убежатьподальше от "мистического места". Посмотревшие видео пользователиСети убеждены, что на качелях в самом деле катался призрак. Хотя нашлись искептики. Они уверены, что кто-то просто привязал к сиденью тонкие веревки идергал за них, сообщает телеканал "360".