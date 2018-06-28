Репортеры выяснили, что до брака с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки. Как признавался в недавнем интервью сам певец, он оформил развод, лишь когда Анна заявила, что хочет замуж.

Репортеры выяснили, что до брака с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки. Как признавался в недавнем интервью сам певец, он оформил развод, лишь когда Анна заявила, что хочет замуж.В интервью сайту в 2016 году оперный тенор Юсиф Эйвазов говорил, что для него очень важен институт брака. "Аня для меня – самая прекрасная женщина в мире. Кого мне еще искать? Ведь не просто так я вступил в брак только в 38 лет. У нас на Кавказе мальчика стремятся женить в 22 года. Меня тоже пытались, но я "свалил". Всегда хотел жениться по любви. Для меня супружеское ложе свято. Порочить его не в моей натуре", – утверждал Эйвазов.Однако сайт "Комсомольская правда" благодаря прочим сайтам, специализирующимся на опере, и говорливости ее фанатов выяснил, что Юсиф уже был женат. Говорят, что его избранницей стала итальянская журналистка Адель Феррари. Примечательно, что тогда Эйвазову было 24, а его невесте – далеко за 65-ть.Много версий, почему молодой Юсиф связал себя узами брака с "бабушкой из Италии". Говорят, артист хотел получить гражданство, а еще – чтобы укрепить свои позиции в опере. Действительно. Адель много сделала для своего молодого супруга, в частности, как утверждают западные журналисты, познакомила его с нужными людьми. У Феррари оказалось много полезных связей."Это был фиктивный брак, так называемое деловое партнерство. Карьера у Юсифа не очень шла: он выступал только в провинциальных театрах Италии", – рассказали "Комсомолке" друзья Эйвазова. По слухам, певец сумел сохранить теплые отношения с престарелой избранницей после развода, на котором, кстати, настаивала Анна Нетребко, с которой познакомился женатый Юсиф и влюбился.Впрочем, в недавнем интервью тенор признался, что был женат. "До встречи с Аней я 17 лет прожил в Италии и даже был женат на итальянской журналистке, которая существенно старше меня. Тогда мне было 24 года, этот брак был настоящей авантюрой, игрой для нас обоих. И прожили мы вместе недолго, хотя официально развелись только когда Аня сказала мне: "Хочу замуж!" – поведал Юсиф.