Личная жизнь актрисы Александры Бортич всегда была тайной за семью печатями. Однако недавно удалось выяснить, что 23-летняя артистка не только вышла замуж – она уже успела подать на развод.

Личная жизнь актрисы Александры Бортич всегда была тайной за семью печатями. Однако недавно удалось выяснить, что 23-летняя артистка не только вышла замуж– она уже успела подать на развод.Известно, что на протяжении полугода избранником Бортич был Вячеслав Воронцов, более известный как рэпер Мезза Ароновский. Однако в начале июня актриса подала заявление на развод.В Измайловском районном суде с супругами уже была проведена беседа. Следующее заседание по делу было назначено на июль, передает журнал "7 дней".О тайном романе впервые стало известно весной 2017 года, когда на презентации сериала "Филфак" Александра рассказала о своем новом бойфренде. "Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем. Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме"– говорила артистка.Враждебный настрой тещи по отношению к зятю был вызван внешностью нового избранника дочери. Бритоголовый мужчина, покрытый татуировками, поначалу откровенно испугал маму Бортич."На фотографиях маме он вообще не приглянулся", – призналась сама актриса. По словам Саши, родительница запрещала ребятам встречаться и уж тем более вместе жить.Напомним, что до Вячеслава у Саши Бортич был роман с партнером по фильму "Неуловимые" Ильей Маланиным. Актриса сообщила, что в тот момент она впервые задумалась о семье и ребенке.Однако отношения продлились недолго. Инициатором разрыва стал Маланин, который ревновал возлюбленную к коллегам по цеху. Актер не смог смириться с тем, что на съемках фильма "Викинг" Бортич снималась в постельных сценах.