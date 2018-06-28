С 1 июля всех работников бюджетной сферы, студентов государственных ВУЗов, а также других россиян, получающих выплаты из бюджета, переводят на карту Мир. Исключение составят лишь пенсионеры. Их будут переводить постепенно.

С 1 июля всех работников бюджетной сферы, студентов государственных ВУЗов, а также других россиян, получающих выплаты из бюджета, переводят на карту "Мир". Исключение составят лишь пенсионеры. Их будут переводить постепенно."Пенсионеры, которые уже имели какие-то другие карты, могут ими продолжать смело пользоваться, и эти карты будут им перевыпускаться уже на карты платежной системы "Мир" по мере истечения срока действия старых. Этот процесс займет еще два года", — рассказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.По данным ЦБ, уже 95% бюджетников перешли на карты "Мир". Те, кто не хочет пользоваться этой картой, могут получать свои деньги наличными в кассе. С платежной системой "Мир" работают 344 банка, практически все они осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах и терминалах. На сегодняшний день выпущено уже 37 миллионов карт. И цифра постоянно растет."Мы рассчитываем, что в конце 2018 года эта цифра увеличится до 54 миллионов выпущенных карт банками и для бюджетников, и для пенсионеров, и для студентов, но также мы ведем сейчас очень большую работу для того, чтобы гражданам эта карта стала интересна, как таковая", — добавил Комлев.Именно для того, чтобы эта карта была интересна, на ее базе сегодня реализованы такие проекты, как, например, карта москвича, которая поддерживает транспортное приложение. По ней также можно получать скидки в магазинах и аптеках. Выпускаются также кампусные студенческие карты. На них можно не только получать стипендию, но и использовать их как пропуск в ВУЗ, как проездной билет, а также для доступа в библиотеку или для получения льготного питания. Сейчас идет работа над новым проектом, который позволит россиянам получить электронный доступ к медицинским услугам, записываться на прием к врачу или покупать лекарства.В других странах наша платежная система работает в рамках партнерских соглашений с японской компанией JCB, китайской Union Pay, а также с MasterCard и American Express. То есть риски сведены к минимуму для того, чтобы не повторить ситуацию марта 2014 года. Тогда международные платежные системы Visa и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах.