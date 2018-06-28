Привычки, которые наносят вред здоровью, больше всего раздражают
российских женщин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится
и чрезмерная увлеченность компьютерными играми.
Привычки, которые наносят вред здоровью, больше всего раздражают
российских женщин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится
и чрезмерная увлеченность компьютерными играми.
Разбросанные по всей квартире грязные носки, конечно, не
приводят российских женщин в восторг. Но все же это менее сильный раздражитель,
чем неумеренное питье и курение. Какие привычки представителей сильной половины
человечества выводят из себя партнерш, выяснил тренинг-центр "Секс.рф".
Опрошенные экспертами россиянки признались, что наличие
вредных привычек является для них важным фактором при выборе партнера. При этом
38% респондентов обратят на них внимание лишь в том случае, если решат завязать серьезные отношения. Еще 34% опрошенных
женщин хотят, чтобы вредные привычки мужчины совпадали с их собственными "маленькими
недостатками". 13% россиянок занимают более жесткую позицию – они вовсе не
будут встречаться с таким человеком. А 15% милых созданий примут мужчину таким,
какой он есть.
"Есть оптимистично настроенные женщины, которые
называют зависимости привычками. Если речь идет о зависимости, то женщина в
такой ситуации может поддержать морально, но для решения проблемы лучше
обратиться к специалисту. Что касается бытовых вредных привычек, то сначала
нужно дать партнеру знать, что это вас беспокоит – ведь мужчина может и не
знать, что вас это раздражает", – поясняет психолог, эксперт тренинг-центра
"Секс.рф" Марина Снегирева.
Алкоголь и курение занимают первые места в списке
раздражителей – эти пристрастия отвращают от потенциального избранника 21% и
20% опрошенных дам. Причем, как выяснилось, с возрастом женщин все больше
раздражает тяга к спиртному, и все меньше – курение. 8% респонденток не
нравится, если мужчина увлекается азартными играми или ставками, 7% – если
употребляет легкие наркотики. Разбрасывание по квартире вещей, сквернословие и
переедание также не способствуют укреплению контакта в паре.
Что же касается собственных недостатков, то почти половина
опрошенных женщин признались, что стараются не выставлять их напоказ – но и не
особенно скрывают. По их мнению, и мужчин может раздражать в партнерше курение,
привычка разбрасывать вещи или грызть ногти, сквернословие. При этом другая
половина респондентов заявила, что у них-то никаких вредных привычек нет.