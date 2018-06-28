Привычки, которые наносят вред здоровью, больше всего раздражают российских женщин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится и чрезмерная увлеченность компьютерными играми.

Привычки, которые наносят вред здоровью, больше всего раздражаютроссийских женщин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравитсяи чрезмерная увлеченность компьютерными играми.Разбросанные по всей квартире грязные носки, конечно, неприводят российских женщин в восторг. Но все же это менее сильный раздражитель,чем неумеренное питье и курение. Какие привычки представителей сильной половинычеловечества выводят из себя партнерш, выяснил тренинг-центр "Секс.рф".Опрошенные экспертами россиянки признались, что наличиевредных привычек является для них важным фактором при выборе партнера. При этом38% респондентов обратят на них внимание лишь в том случае, если решат завязать серьезные отношения. Еще 34% опрошенныхженщин хотят, чтобы вредные привычки мужчины совпадали с их собственными "маленькиминедостатками". 13% россиянок занимают более жесткую позицию – они вовсе небудут встречаться с таким человеком. А 15% милых созданий примут мужчину таким,какой он есть."Есть оптимистично настроенные женщины, которыеназывают зависимости привычками. Если речь идет о зависимости, то женщина втакой ситуации может поддержать морально, но для решения проблемы лучшеобратиться к специалисту. Что касается бытовых вредных привычек, то сначаланужно дать партнеру знать, что это вас беспокоит – ведь мужчина может и незнать, что вас это раздражает", – поясняет психолог, эксперт тренинг-центра"Секс.рф" Марина Снегирева.Алкоголь и курение занимают первые места в спискераздражителей – эти пристрастия отвращают от потенциального избранника 21% и20% опрошенных дам. Причем, как выяснилось, с возрастом женщин все большераздражает тяга к спиртному, и все меньше – курение. 8% респонденток ненравится, если мужчина увлекается азартными играми или ставками, 7% – еслиупотребляет легкие наркотики. Разбрасывание по квартире вещей, сквернословие ипереедание также не способствуют укреплению контакта в паре.Что же касается собственных недостатков, то почти половинаопрошенных женщин признались, что стараются не выставлять их напоказ – но и неособенно скрывают. По их мнению, и мужчин может раздражать в партнерше курение,привычка разбрасывать вещи или грызть ногти, сквернословие. При этом другаяполовина респондентов заявила, что у них-то никаких вредных привычек нет.