Британские болельщики очень переживают за свою команду. По их мнению, игрокам едва ли удалось выспаться перед матчем с Бельгией – ведь им предложил бесплатные услуги расположенный по соседству с отелем стриптиз-клуб.

Британские болельщики очень переживают за свою команду. Поих мнению, игрокам едва ли удалось выспаться перед матчем с Бельгией – ведь импредложил бесплатные услуги расположенный по соседству с отелем стриптиз-клуб.Элитное заведение находится всего в 20 метрахот отеля Radisson в центре Калининграда, где остановилисьфутболисты сборной Англии. Менеджер клуба считает, что, раз уж игрокипоселились так близко – прямо через дорогу – то им можно предоставить всеуслуги бесплатно.Как сообщает британская Mirror, руководство клуба не прочьпринять и побольше английских фанатов. Для них установлены вполне демократичныецены. По данным издания, вход в клуб стоит 24 фунта стерлингов (околодвух тысяч рублей), а пиво обойдется в шесть фунтов (примерно500 рублей). Заведение предоставляет услуги топлес-массажа, Tequila Body,эротического массажа и другие "захватывающие сюрпризы". Аспециально для гостей ЧМ-2018 помимо основного персонала в июне работают семьприглашенных танцовщиц.Британцев сообщение прессы обеспокоило. В СМИ развернуласьполемика – а не подстроено ли это специально, чтобы сбить футболистов с настрояна победу? Даже если игроки не клюнут на заманчивое предложение, им помешаютспать подвыпившие фанаты, которые в том же клубе отмечают победы своих команд.Кроме того, журналисты недовольны тем, что отель Radisson расположен на "шумнойулице с трамвайными путями посередине".28 июня в Калининграде сборная Англии сыграет с командойБельгии. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира. Обе командыпрошли в плей-офф, решается лишь, с какого места они выйдут из группы.