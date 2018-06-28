Британские болельщики очень переживают за свою команду. По
их мнению, игрокам едва ли удалось выспаться перед матчем с Бельгией – ведь им
предложил бесплатные услуги расположенный по соседству с отелем стриптиз-клуб.
Британские болельщики очень переживают за свою команду. По
их мнению, игрокам едва ли удалось выспаться перед матчем с Бельгией – ведь им
предложил бесплатные услуги расположенный по соседству с отелем стриптиз-клуб.
Элитное заведение находится всего в 20 метрах
от отеля Radisson в центре Калининграда, где остановились
футболисты сборной Англии. Менеджер клуба считает, что, раз уж игроки
поселились так близко – прямо через дорогу – то им можно предоставить все
услуги бесплатно.
Как сообщает британская Mirror, руководство клуба не прочь
принять и побольше английских фанатов. Для них установлены вполне демократичные
цены. По данным издания, вход в клуб стоит 24 фунта стерлингов (около
двух тысяч рублей), а пиво обойдется в шесть фунтов (примерно
500 рублей). Заведение предоставляет услуги топлес-массажа, Tequila Body,
эротического массажа и другие "захватывающие сюрпризы". А
специально для гостей ЧМ-2018 помимо основного персонала в июне работают семь
приглашенных танцовщиц.
Британцев сообщение прессы обеспокоило. В СМИ развернулась
полемика – а не подстроено ли это специально, чтобы сбить футболистов с настроя
на победу? Даже если игроки не клюнут на заманчивое предложение, им помешают
спать подвыпившие фанаты, которые в том же клубе отмечают победы своих команд.
Кроме того, журналисты недовольны тем, что отель Radisson расположен на "шумной
улице с трамвайными путями посередине".
28 июня в Калининграде сборная Англии сыграет с командой
Бельгии. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира. Обе команды
прошли в плей-офф, решается лишь, с какого места они выйдут из группы.