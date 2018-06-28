27 июня стартовала первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018».«Ростелеком»уже в четвёртый разстал генеральным IT-партнёром ..

27 июня стартовала первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018».«Ростелеком»уже в четвёртый разстал генеральным IT-партнёром мероприятия.Провайдер обеспечил бесшовное покрытие Wi-Fi, благодаря которому к Интернету могут одновременно подключаться более тысячи пользователей без потери качества и скорости соединения. Скорость канала – до 1 Гбит/с.Площадки форума оснащены многочисленными узлами связи, что позволяет комфортно и без проблем работать и общаться в сети всем гостям и участникам «Территории смыслов».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Такие масштабные и представительные мероприятия с участием активной молодёжи всегда генерируют повышенныйинтернет-трафик. Поэтому мы реализовали избыточный сценарий, чтобы даже в период пиковых нагрузок доступ в Интернет оставался быстрым, безопасным и качественным».Форум «Территория смыслов на Клязьме-2018» проходитв Камешковском районе Владимирской области с 27 июня по 12 августа.В этом году в программе заявлено 6 тематических смен, которые должны собрать более 6 тысяч молодых участников со всей России.Темы форума: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодёжная команда страны». Кроме того, на форуме лучшим молодёжным проектам в самых разных сферах будут вручены гранты Федерального агентства по делам молодёжи.