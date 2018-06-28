Карельский суд опять арестовал главу местного отделения некоммерческой организации Мемориал Юрия Дмитриева. Под стражей подозреваемый останется до 28 августа. Против него возбудили новое уголовное дело по статье насильственные действия в отношении лице, не достигшего 14-летнего возраста.

Карельский суд опять арестовал главу местного отделения некоммерческой организации "Мемориал" Юрия Дмитриева. Под стражей подозреваемый останется до 28 августа. Против него возбудили новое уголовное дело по статье "насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", пишет агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.По словам защитника, приемная дочь Дмитриева сказала следователям некую фразу, которая стала основанием для повторного обвинения.Напомним, впервые Юрия Дмитриева арестовали в 2016 году. Правоохранительные органы обвинили его в производстве порнографических материалов с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также в хранении дома деталей оружия.По первому пункту Дмитриев был оправдан, а по второму его приговорили к двум с половиной годам заключения. Но большую часть этого срока он отсидел во время следствия.