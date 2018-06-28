Вокруг скандального развода артиста и пианистки ходит немало слухов. Писали, например, что не обошлось без влияния армянской мафии. Но доверенное лицо актера Элина Маур уверяет, что это чушь.

Вокруг скандального развода артиста и пианистки ходит немало слухов. Писали, например, что не обошлось без влияния "армянской мафии". Но доверенное лицо актера Элина Маур уверяет, что это чушь.Когда Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла Элину Мазур к себе в сообщники, то сообщила, что главный "злодей и похититель" в этой мутной истории – Артур Согомонян. "Я подхожу к Согомоняну, спрашиваю: "Почему вы прячете актера от жены?" Он в ответ – что это она его до больницы довела, а еще и обокрала – пусть вернет"квартиры и деньги. Ага, думаю, вот оно и вымогательство – то, о чем меня предупреждали. Будем бороться!" – вспоминает Мазур.Но позже она поняла: киевская пианистка бессовестно лжет. "Я узнала, что Артур Согомонян спас Армена Борисовича, а не "похитил"! – заверяет Элина. – Он – кандидат экономических наук, занимается бизнесом, владеет несколькими компаниями. Армен Борисович дружил с его отцом. И Артур почитает народного артиста за второго отца, много лет помогает ему, выступает спонсором театра. Помогает он, кстати, не только Джигарханяну. Например, поддерживал Наталью Гундареву, когдата болела. Возможно, кому-то трудно поверить, но такие люди есть– неравнодушные, меценаты…""Когда я поняла, что вся история с "неземной любовью" – фарс и спектакль, то решила разобраться, должна докопаться до сути, раз уж оказалась втянута. Позвонила Согомоняну. Мы встретились, поговорили, все выяснили", – рассказала Элина.Мазур упала в ноги Согомоняна, зарыдала и стала молить о прощении. "Я повинилась за то, что помогала Цымбалюк-Романовской. А он вдруг принялся меня успокаивать: "Все мы живые люди, иногда ошибаемся…" Тогда же произнес фразу, которую я запомню на всю свою жизнь: "Даже если бы это был не Джигарханян, а просто старик – с ним нельзя было бы так обходиться. Это жестоко, ведь его буквально обобрали, а еще и опозорили перед всем светом", – цитирует Мазур