С российского сенатора Сулеймана Керимова сняты все предъявленные во Франции обвинения. Ему должны в ближайшее время вернуть паспорт, рассчитывает адвокат Никита Сычев. Также он рассчитывает на возвращение внесенного залога в 40 миллионов евро.

С российского сенатора Сулеймана Керимова сняты все предъявленные во Франции обвинения. Ему должны в ближайшее время вернуть паспорт, рассчитывает адвокат Никита Сычев. Также он рассчитывает на возвращение внесенного залога в 40 миллионов евро.Керимов был под следствием во Франции с ноября 2017 года, напоминает РИА Новости. Его подозревали в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном берегу по заниженной цене на подставных лиц. Сулейману Керимову было запрещено покидать территорию Приморских Альп.Вначале за свободу Керимова был назначен залог в 5 миллионов евро, а в начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.Сулейман Керимов был в ноябре 2017 года задержан в аэропорту Ниццы. Ему запретили самовольно без разрешения покидать Лазурный берег. С разрешения суда Керимов периодически приезжал в Россию.6 мая 2018 года Сулейман Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем. Они были вызваны продолжительным стрессом.