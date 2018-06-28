Стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом еще не завершен.

Стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоливстречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официальноголливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с БрэдомПиттом еще не завершен.С кем только ни сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 годуона объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером ирок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбиласьв молодого коллегу, похожего на Питта.Однако в мае этого годавыяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярновидятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения"Малефисенты".Но отношения влюбленные пока не комментируют. Но несмотря нато, что актриса держит все в секрете, ее друзья заметили, что она стала намногосчастливее."До тех пор, пока разводс Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментироватьили рассказывать прессе", – цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил,что Джоли всячески скрывает Хиддлстона даже от своих коллег по фильму"Малефисента". Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.Как писали Dni.Ru, бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил ивремени. Но, несмотря на сложный период, она уделяет детям много внимания изаботы.