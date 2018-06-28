Норвежские ученые из Открытого и Шеффилдского университетов в Великобритании предсказали наступление климатической катастрофы в российской части Арктики. Их исследования выявили наличие резких климатических изменений в северной части Баренцева моря.

Норвежские ученые из Открытого и Шеффилдскогоуниверситетов в Великобритании предсказали наступление климатической катастрофы в российской части Арктики. Их исследования выявили наличие резких климатических изменений в северной части Баренцеваморя.Специалисты полагают, что климат в этой полярной области нашейпланеты станет намного теплее. Он будет походить на тот, что присущатлантической климатической системе.Главная причина – низкий уровень пресной воды, которая поступает вБаренцево море из тающих льдов, передает телеканал . Такой сценарий поистинестрашен, поскольку от ледяного покрова зависит экосистема северной части моря.Если при нормальныхусловиях лед при таянии питает море пресной водой, то отступающие на северхолодные воды лишают море этой возможности. А оттесняет их напор теплыхатлантических потоков, сообщает сайт .По словам ученых, потепление вданном регионе необратимо. Вместе с тем ограничение роста температуры все-такивозможно, но тогда вероятны другие непредсказуемые климатические изменения.Как писали Dni.Ru, специалисты из Российского федерального ядерного центра – ВНИИэкспериментальной физики ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна дляработы в арктических широтах. Создание такого корабля позволит увеличитьэффективность морских перевозок на севере.