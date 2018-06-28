Австралийские ученые были шокированы новыми данными о человеческом теле, которые заставили экспертов усомниться в эволюционных знаниях. Так, специалисты выяснили, что размер сосков у женщин варьируется сильнее, чем у мужчин.

Австралийские ученые были шокированы новыми данными о человеческом теле, которые заставили экспертов усомниться в эволюционных знаниях. Так, специалисты выяснили, что размер сосков у женщин варьируется сильнее, чем у мужчин.Группа биологов из Австралии провела небольшое исследование, выбрав в качестве объекта орган, подверженный эрекции – сосок. Для этого медики набрали группу добровольцев из студентов, мужчин и женщин. В комнате со стабильной температурой эксперты измерили размер сосков, который, как известно, меняется в зависимости от температуры.Как и ожидалось, мужские соски оказались меньше женских на 36%, а разница в индивидуальном размере у женщин варьировалась незначительно .Известно, что соски формируются в первые недели после зачатия плода. При активации Y-хромосомы развитие плода происходит уже по мужскому типу. При этом приобретенные в первые недели соски уже не меняются, и мальчик рождается и живет с ними, передает журнал Adaptive Human Behavior and Physiology.Стоит отметить, что женский сосок – важная для выживания потомства часть тела, а мужской – ненужная. Однако у прекрасной половины человечества этот орган сильно различается от индивида к индивиду по форме и размеру. Мужские соски, в свою очередь, примерно одинаковые, как выяснили австралийские ученые.Сперва может показаться, что эти данные не являются чем-то новым, ведь знание о разных и одинаковых сосках подсказывает жизненный опыт. Однако чтобы утверждать о чем-то наверняка, исследователям нужно подтвердить свои теории опытным путем. Теперь, ссылаясь на австралийских экспертов, можно смело утверждать, что женский оргазм – не "случайная игра эволюции".