Мужчина заявил, что оставил свой багаж в салоне такси, на котором следовал от станции метро «Проспект Мира» до одного из хостелов...

К сотрудникам полиции обратился иностранный гражданин, имевший при себе паспорт болельщика чемпионата мира по футболу. Мужчина заявил, что оставил свой багаж в салоне такси, на котором следовал от станции метро «Проспект Мира» до одного из хостелов. Расплатившись с водителем, иностранец подошел к зданию и вспомнил, что забыл чемодан с личными вещами в багажнике такси.Принятыми мерами полицейские установили местонахождение автомашины. Как выяснилось, водитель не сразу обнаружил забытый пассажиром багаж, а затем не знал, куда его отвезти. После того, как с ним связались сотрудники полиции, мужчина привез чемодан законному владельцу.Иностранный гражданин поблагодарил полицейских за оперативную работу, а водителя такси за оказанную помощь.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29