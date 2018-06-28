В ходе проведенных мероприятий полицейскими был установлен владелец сумки, оставленной в такси. Им оказался гражданин Республики Перу...

В одной из столичных гостиниц, расположенных на Ленинградском проспекте, к сотруднику полиции, осуществляющему охрану общественного порядка, обратился гражданин, работающий водителем такси.По словам мужчины, один из его пассажиров забыл в салоне сумку с личными вещами, когда забирал чемодан из багажного отделения автомобиля.В ходе проведенных мероприятий полицейскими был установлен владелец сумки. Им оказался гражданин Республики Перу. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и представителей посольства Перу удалось в кратчайшие сроки связаться с собственником.Сотрудники полиции вручили потерянную сумку с личными вещами гражданину Республики Перу. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении иностранного гражданина совершено не было.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29