Поющая телеведущая Ольга Бузова невероятно работящая девушка. За последние несколько лет звезда многое успела: переквалифицировалась в вокалистку, открыла ресторан, создала собственную криптовалюту и сделалась дизайнером собственной линии одежды. Конечно, такая продуктивность приносит немалый доход, однако бешеный жизненный ритм чреват проблемами со здоровьем.

Поющая телеведущая Ольга Бузова невероятно работящаядевушка. За последние несколько лет звезда многое успела: переквалифицироваласьв вокалистку, открыла ресторан, создала собственную криптовалюту и сделаласьдизайнером собственной линии одежды. Конечно, такая продуктивность приноситнемалый доход, однако бешеный жизненный ритм чреват проблемами со здоровьем.Врач-невролог Михаил Коровкин, объясняет трудоголизм Бузовойнедостатком в личной жизни. По словам, специалиста отсутствие семьи и любимых людей– это одна из причин нездоровой активности."Люди находят в работе сублимацию, альтернативу -сообщилдоктор – Человек, счастливый в браке не будет день и ночь пропадать на работе,потому что его дома ждут близкие люди, дети. Для сохранения семейного очагачеловек выбирает нормальную жизнь".Коровкин отмечает, что в большинстве своем звезды изначальноздоровые люди, иначе бы они не смогли выдерживать большие физические и эмоциональные нагрузки, связанные с выступлениями илисъемками. Однако артисты много путешествуют, а это нередко сопровождается сменойчасовых поясов, также все концерты и спектакли проходят в вечернеевремя, из-за чего звезды ложатся спать под утро, а просыпаются в середине дня,из-за этого нарушается ритм жизни, что в свою очередь приводит к возникновению множестванедугов."Это не может не влиять на их организм. Отсюда гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, ведь знаменитостиживут вне реального здорового цикла. И при этом развивают бурную деятельность.Не каждый человек справится с таким образом жизни" – сообщил доктор. По мнению Коровкина,стимулы к такой жизни у каждого трудоголика свои, кого-то толкает тщеславие,кого-то увлекает процесс, а кто-то компенсирует таким образом отсутствие любви, сообщает сайт"Вечерняя Москва".