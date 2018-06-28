Стало известно, что у наследник Джонни Деппа и Ванессы Паради возникли большие проблемы со здоровьем. Звезды бросили работу, чтобы быть рядом с подростком.

Стало известно, что у наследник Джонни Деппа иВанессы Паради возникли большие проблемы со здоровьем. Звезды бросили работу, чтобыбыть рядом с подростком.Паради должна была представить в Париже свой новый фильм "Нож всердце". Но перед выходом на красную дорожку ей позвонили и сообщили плохуюновость о том, что ее 16-летний сын Джек Кристоферсильно болен.По словам продюсера картины, звезда лишь сказала, что "получилаочень плохие новости", бросила съемочную группу и уехала. Примерно так же отреагировали Джонни Депп.Артист был со своей группой на гастролях в Германии. Он должен былвыходить на сцену, но узнал о случившемся и уехал. Репортеры заметили еговыпрыгивающим из автобуса в Мюнхене, передает Daily Mail.Самого Джека последний раз видели за два дня до болезни впарижском аэропорту. Парень прилетел на премьеру фильма к матери. Очевидцыотмечают, что тогда сын Джонни и Ванессы выглядел нормально.Ранее стало известно отом, что голливудский актер остался без гроша в кармане. Он во всем обвиняеткомпанию TMG, управляющую его активами. Депп за 34-летнюю карьерузаработал 650 миллионов долларов, но сейчас его банковские счета пусты. Пословам артиста, поверенные растратили его состояние на собственные нужды.