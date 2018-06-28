Стало известно, что у наследник Джонни Деппа и
Ванессы Паради возникли большие проблемы со здоровьем. Звезды бросили работу, чтобы
быть рядом с подростком.
Стало известно, что у наследник Джонни Деппа и
Ванессы Паради возникли большие проблемы со здоровьем. Звезды бросили работу, чтобы
быть рядом с подростком.
Паради должна была представить в Париже свой новый фильм "Нож в
сердце". Но перед выходом на красную дорожку ей позвонили и сообщили плохую
новость о том, что ее 16-летний сын Джек Кристофер
сильно болен.
По словам продюсера картины, звезда лишь сказала, что "получила
очень плохие новости", бросила съемочную группу и уехала. Примерно так же отреагировал
и Джонни Депп.
Артист был со своей группой на гастролях в Германии. Он должен был
выходить на сцену, но узнал о случившемся и уехал. Репортеры заметили его
выпрыгивающим из автобуса в Мюнхене, передает Daily Mail.
Самого Джека последний раз видели за два дня до болезни в
парижском аэропорту. Парень прилетел на премьеру фильма к матери. Очевидцы
отмечают, что тогда сын Джонни и Ванессы выглядел нормально.
Ранее стало известно о
том, что голливудский актер остался без гроша в кармане. Он во всем обвиняет
компанию TMG, управляющую его активами. Депп за 34-летнюю карьеру
заработал 650 миллионов долларов, но сейчас его банковские счета пусты. По
словам артиста, поверенные растратили его состояние на собственные нужды.