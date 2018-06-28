Вряд ли кого-то удивит тот факт, что в Антарктиде холодно. Но насколько холодно? Ответ на этот вопрос ошеломляет.

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что в Антарктиде холодно. Но насколько холодно? Ответ на этот вопрос ошеломляет.Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (США) обновили рекорд в вопросе минимума температур, достижимых на Земле в природных условиях. По их данным, при определённых обстоятельствах температура в Антарктиде может опускаться до минус 98 градусов по Цельсию.Речь идёт, конечно, не обо всём материке, а о конкретном регионе, известном как Восточно-Антарктическое плато, которое располагается в непосредственной близости от Южного полюса.Именно там в 1983 году российская метеостанция "Восток" зафиксировала рекордные на тот момент -89 градусов. В 2013 году спутниковые данные показали, что в некоторых "карманах" столбик термометра может опуститься и до -93 градусов.В новой работе учёные решили проверить, может ли температура на Южном полюсе нашей планеты опускаться ещё ниже. Команда проанализировала данные научно-исследовательских спутников Terra и Aqua, действующих под руководством специалистов NASA. Кроме того, исследователи изучили показатели полярных эксплуатационных экологических спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), собранные в периоды антарктических зим с 2004 по 2016 год.В результате учёные обнаружили, что температура на поверхности снежного покрова Полярного плато (в центре которого находится Южный полюс) стабильно держится ниже отметки в -90 градусов. Наибольшие перепады происходят здесь ночами в июне-августе.Однако было также найдено около ста низин и углублений, в которых температура опускалась до рекордных -98 градусов по Цельсию. Причём эти точки растянулись по ледяному щиту на сотни километров."Я никогда не был в таких холодных условиях и надеюсь, что никогда не побываю. Говорят, там каждый вдох причиняет боль, и нужно быть предельно осторожным, чтобы не обморозить часть горла и лёгких при вдохе", — рассказывает глава научной группы Тед Скамбос (Ted Scambos).Исследователи полагают, что экстремальное снижение температур напрямую связно с погодными условиями. Ясное небо, минимум ветра и, главное, очень сухой воздух – вот факторы, которые способствуют "локальным похолоданиям".Холодные и плотные нисходящие воздушные массы могут держаться над плато в течение нескольких дней. Это позволяет поверхности и воздуху над ней непрерывно остывать, пока не исчезнут ясные и сухие условия и воздух не начнёт смешиваться с более тёплым, полагают учёные.По их мнению, если подходящие условия сохранятся ещё дольше, например, до нескольких недель, то и показатель в минус 98 градусов станет не самой холодной отметкой. С другой стороны, современные радиационные процессы и изменение состава атмосферы говорят о том, что в будущем будет наблюдаться всё меньше подобных явлений.В заключение специалисты отмечают, что спутниковые системы измеряют температуру именно поверхности снега. Для измерения температуры воздуха требуется наземная метеостанция, но на основе имеющейся информации можно с большой долей вероятности предположить, что температура воздуха над самыми холодными "карманами" составляет -94 градуса по Цельсию.Чтобы получить более точные сведения, команда планирует посетить несколько обозначенных регионов и поработать с новыми инструментами для замера данных. Экспедиции, конечно, будут проходить в летнем антарктическом сезоне, когда температура воздуха на ледяном материке более "мягкая" – всего-то -30 градусов по Цельсию, добавляют учёные.Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в журнале Geophysical Review Letters.Добавим, что ранее геологи вычислили самую высокую температуру на поверхности Земли за всю историю. Климатологи же рассказали, когда на нашей планете наступит следующий ледниковый период.