Доступная среда. В рамках муниципальной программы Владимир-город равных возможностей - в областном центре прошла первая экскурсия для людей с ограниченными возможностями. Удобны ли тротуары для инвалидов? Во все ли музеи могут попасть колясочники? И как найти общий язык с экскурсоводом не слышащему посетителю? Александр Инин искал ответы на эти вопросы.

Доступная среда. В рамках муниципальной программы "Владимир-город равных возможностей" - в областном центре прошла первая экскурсия для людей с ограниченными возможностями. Удобны ли тротуары для инвалидов? Во все ли музеи могут попасть колясочники? И как найти общий язык с экскурсоводом не слышащему посетителю? Александр Инин искал ответы на эти вопросы.Центр города преображается - это отмечают даже люди, испытывающие трудности с передвижением. На тротуарах вместо асфальта с поребриками теперь брусчатка. Коляска катится по ней легко.- Сейчас мы с Вами стоим около музея "Старая аптека". Здание это конца 18-го века.И представляет историческую ценность. Поэтому всякого рода модернизации здесь запрещены. Даже пристроить стационарный пандус - целая проблема. Однако, это не значит, что для колясочников вход закрыт. Персонал предлагает заехать по выносному пандусу. Но наклон высокий. И даже с посторонней помощью швеллеры разошлись в стороны. Роман, однако, на трудности не жалуется, и Марину учит тому же. Советует сказать, что всё нормально.Марина Шувалова: Ну что нормально-то?! Отвратительно! Пандус очень слабый.Роман Зайкин: Конструкции легкие. Можно даже самому колясочнику поднять - поставить, как ему удобно. И заехать. Единственно, чтобы учитывали при покупке шпал длину их. Если например порог высокий, чтобы приобретались они чуть подлиннее. Они есть и пошире и подлиннее. Вот этот нюанс.К самой экскурсии вопросов нет. Экскурсовод внимательный. Приложит все силы, чтобы даже инвалиду по зрению было интересно.Маргарита Марова, экскурсовод музея "Старая аптека": Мы им даём потрогать, тактильно ощутить, что-то может быть понюхать. Ну, конкретно, нюхать можно только, ну, скажем, ихтиоловую мазь. Её действительно можно понюхать.А вот как быть с глухими посетителям. Данила не слышит, вообще. На экскурсию пришёл со знакомой. Она знает язык жестов.- Экскурсии стараюсь посещать с друзьями. Они помогут понять, что говорит экскурсовод. Если один, то могу написать что-то на бумажке. И мне также письменно ответят. Но, конечно, полноценная экскурсия в этом случае невозможно.А вот и возможна. Культурные объекты у нас для всех, говорят в управлении культуры. Музей может предоставить экскурсовода-сурдопереводчика, если посетитель заранее предупредит, что ему нужен такой специалист.Алина Ведехина, начальник городского управления культуры: Кроме того, в таких музеях, как "Музей ложки" существует целая отдельная программа - для слабовидящих, слабослышащих. Это колоссальный такой объём работы, который постоянно делают все музеи, совершенствуясь. И предлагая спектр услуг для всех групп населения.Проверку на пригодность для людей с ограниченными возможностями центр города прошёл. Если не считать пандуса в "Старой аптеке" - его надо совершенствовать. И на смотровую площадку с одной стороны не оказалось пандуса. Это, конечно, тоже минус.