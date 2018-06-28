Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Так он ответил на вопрос об американо-российском саммите, запланированном в Хельсинки на 16 июля.

Дональд Трамп признался, что "с нетерпением ждет" встречи с российским лидером и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Так он ответил на вопрос об американо-российском саммите, запланированном в Хельсинки на 16 июля.По словам Трампа, страны во всем мире "должны начать ладить" друг с другом.Как напоминает ТАСС, Вашингтон уже подтвердил дату и место провидения саммита. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге.