Главный тренер пока что действующих чемпионов мира из Германии Йоахим Лёв прокомментировал провал команды на турнире в России. Немцы уступили команде Южной Кореи (0:2) и не смогли выйти в плей-офф.

Главный тренер пока что действующих чемпионов мира из Германии Йоахим Лев прокомментировал провал команды на турнире в России. Немцы уступили команде Южной Кореи (0:2) и не смогли выйти в плей-офф."Наши игроки сегодня не показали своего потенциала, — сказал Лев, которого цитирует РИА Новости. — Я несу ответственность за это, я выставляю игроков в состав. Мы думали, что с началом турнира все у нас начнет получаться, и у нас были хорошие моменты во всех матчах. Сегодня мы были близки к голу, но не получилось".Отметим, что подобный провал для сборной Германии, которая заняла последнее четвертое место в группе, стал первым в истории.