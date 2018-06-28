Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над сборной Мексики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Шведы одержали победу со счетом 3:0.

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над сборной Мексики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Шведы одержали победу со счетом 3:0."Мы команда, мы делаем все, чтобы дать игрокам выиграть и пытаемся решать проблемы по мере поступления. Думаю, что мы подросли и победили, — сказал Андерссон, которого цитирует ТАСС. — Вся команда заслуживает одобрения и похвалы, мы фантастически поработали сегодня".