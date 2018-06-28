Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрнан Гомес назвал имена 11-ти футболистов, которые выйдут на заключительный матч группы G против Туниса. Обе команды этим матчем завершат свои выступления на чемпионате мира. Ранее и панамцы, и тунисцы лишились шансов на выход в плей-офф.

Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрнан Гомес назвал имена 11-ти футболистов, которые выйдут на заключительный матч группы "G" против Туниса. Обе команды этим матчем завершат свои выступления на чемпионате мира. Ранее и панамцы, и тунисцы лишились шансов на выход в плей-офф.Состав сборной Панамы: вратарь Хайме Пенедо, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Луис Овайе, Адольфо Мачадо, Эгар Барсенас, Габриэль Гомес, Рикардо Авила, Анибаль Годой, Хосе Луис Родригес и Габриэль Торрес.Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул с первых минут выпустит на поле следующих игроков: вратарь Аймен Матлути, Уссама Хаддари, Яссин Мерия, Фахреддин Бен-Юссеф, Рами Бедуи, Вахби Хазри, Элье Скири, Фертани Сасси, Хамди Наггез, Гилан Шалали, Наис Слити.Игра начнется в 21:00 по московскому времени и состоится в Саранске.