В курортном Туапсе 25 июня произошла страшная трагедия. Водитель Mitsubishi Outlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем и коляской.

В курортном Туапсе 25 июня произошластрашная трагедия. Водитель MitsubishiOutlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем иколяской.Приехавшие на отдых из Москвы Мария Тимофеева и ее супруг, игрок КВН ЕгорКирильчик подходили к зебре вместе с коляской. По словам очевидцев, главасемьи с малышкой шел впереди, а мать – за ними.Автомобиль вылетел на пешеходный переход внезапно. Он мгновенно сбилженщину. Туристка погибла на месте. Ее муж с дочкой на руках бросился к жене,передает kubnews.ru.За рулем находился бизнесмен СергейЛебедев. Есть информация о том, что он периодически нарушал правила дорожногодвижения.Виновник смертельной аварии дважды прошел тест на алкоголь. Оба разарезультаты были отрицательными. Его защитники утверждают, что он мог уснуть зарулем после ночной смены на работе.По словам свидетелей произошедшего, когда Кирильчик понял,что жена умерла, он попытался наброситься на водителя с кулаками. Прохожиекричали ему: "Убей!" Жителигорода сообщили, что Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.По словам сотрудникаГИБДД, после трагедии Кирильчикразбил стекло машины кулаком и увидел, что водитель "лежит на руле". Очевидцы сказали, что Лебедев резко нажал на газ, передает РЕН ТВ.