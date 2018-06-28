В курортном Туапсе 25 июня произошла страшная трагедия. Водитель Mitsubishi Outlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем и коляской.

В курортном Туапсе 25 июня произошластрашная трагедия. Водитель MitsubishiOutlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем иколяской.Приехавшие на отдых из Москвы Мария Тимофеева и ее супруг, игрок КВН ЕгорКирильчик подходили к "зебре" вместе с коляской. По словам очевидцев, главасемьи с малышкой шел впереди, а мать – за ними.Автомобиль вылетел на пешеходный переход внезапно. Он мгновенно сбилженщину. Туристка погибла на месте. Ее муж с дочкой на руках бросился к жене,передает kubnews.ru. Известно, что за рулем находился бизнесмен СергейЛебедев. Есть информация, что он периодически нарушал правила дорожногодвижения.Виновник смертельной аварии дважды прошел тест на алкоголь. Оба разарезультаты были отрицательными. Его защитники утверждают, что он мог уснуть зарулем после ночной смены на работе.По словам свидетелей произошедшего, после того как муж понял,что жена умерла, он пытался наброситься на водителя с кулаками. Прохожиекричали ему: "Убей!". Кроме того, жителигорода сообщают, что Лебедев лег в тот же день на лечение в отделение неврологии.По словам сотрудникаГИБДД, после трагедии Кирильчикразбил стекло машины кулаком и увидел, что водитель "лежит на руле". Свидетелисказали, что Лебедев резко нажал на газ, передает РЕН ТВ.