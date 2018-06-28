В курортном Туапсе 25 июня произошла
страшная трагедия. Водитель Mitsubishi
Outlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем и
коляской.
В курортном Туапсе 25 июня произошла
страшная трагедия. Водитель Mitsubishi
Outlander насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую дорогу с мужем и
коляской.
Приехавшие на отдых из Москвы Мария Тимофеева и ее супруг, игрок КВН Егор
Кирильчик подходили к "зебре" вместе с коляской. По словам очевидцев, глава
семьи с малышкой шел впереди, а мать – за ними.
Автомобиль вылетел на пешеходный переход внезапно. Он мгновенно сбил
женщину. Туристка погибла на месте. Ее муж с дочкой на руках бросился к жене,
передает kubnews.ru. Известно, что за рулем находился бизнесмен Сергей
Лебедев. Есть информация, что он периодически нарушал правила дорожного
движения.
Виновник смертельной аварии дважды прошел тест на алкоголь. Оба раза
результаты были отрицательными. Его защитники утверждают, что он мог уснуть за
рулем после ночной смены на работе.
По словам свидетелей произошедшего, после того как муж понял,
что жена умерла, он пытался наброситься на водителя с кулаками. Прохожие
кричали ему: "Убей!". Кроме того, жители
города сообщают, что Лебедев лег в тот же день на лечение в отделение неврологии.
По словам сотрудника
ГИБДД, после трагедии Кирильчик
разбил стекло машины кулаком и увидел, что водитель "лежит на руле". Свидетели
сказали, что Лебедев резко нажал на газ, передает РЕН ТВ.